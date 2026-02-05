NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe seine Erwartung etwa erfüllt und etwas unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Zudem schreibe sich Evonik auf die immer längere Liste der Chemiekonzerne mit Dividendenkürzungen. Dies sei im aktuellen Umfeld durchaus vernünftig./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



