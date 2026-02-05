Evonik Aktie
|14,54EUR
|0,47EUR
|3,34%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe seine Erwartung etwa erfüllt und etwas unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Zudem schreibe sich Evonik auf die immer längere Liste der Chemiekonzerne mit Dividendenkürzungen. Dies sei im aktuellen Umfeld durchaus vernünftig./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Underperform
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,20 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
14,42 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,40%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
14,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,09%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
