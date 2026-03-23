Fielmann Aktie
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WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
Fielmann Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 54 Euro belassen. Analyst Thomas Maul nahm den Abstieg der Optikerkette vom MDax in den Nebenwerte-Index SDax als Anlass für einen Kommentar. Er hob am Montag hervor, dass Fielmann gut gegen das Risiko der Disintermediaton durch Agentic Commerce, also eine Umgehung von Zwischenhändlern durch KI-Shopping-Agenten, geschützt sei. Zu verdanken sei dies den stark personalisierten Produkten von Fielmann. Zudem sei sein Vertrauen in eine erfolgreiche US-Expansion des Unternehmens gestiegen, während in Europa mit einer schlüssigen Strategie zur Stärkung des Wachstums- und Margenprofils operiert werde./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 10:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Kaufen
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Unternehmen:
Fielmann AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
41,65 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
44,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thomas Maul
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KGV*:
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