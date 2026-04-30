MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Fielmann nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Add" belassen. Die Optikerkette habe ordentlich abgeschnitten, aber einen enttäuschenden Jahresausblick gegeben, schrieb Volker Bosse am Donnerstag in seiner Reaktion auf Zahlen. Die Ziele für 2030 seien bestätigt worden./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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