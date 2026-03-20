NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im vergangenen Quartal die Erwartungen solide übertroffen, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Angelina Glazova am Freitag. Die Konsensschätzungen könnten im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken. Glazova rechnet mit weiterem Druck auf die Aktie./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:14 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.