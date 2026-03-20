FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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20.03.2026 08:33:24

FUCHS SE VZ Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im vergangenen Quartal die Erwartungen solide übertroffen, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Angelina Glazova am Freitag. Die Konsensschätzungen könnten im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken. Glazova rechnet mit weiterem Druck auf die Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:14 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,64 € 		Abst. Kursziel*:
45,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,04%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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