NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen
|13:56
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
