Hannover Rück Aktie
|254,20EUR
|5,80EUR
|2,33%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Dividende des Rückversicherers liege um fünf Prozent über der Markterwartung, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund hierfür sei das höher als erwartet ausgefallene Nettoergebnis im Schlussquartal./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
275,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
252,40 €
|
Abst. Kursziel*:
8,95%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
254,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,18%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-