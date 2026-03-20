Heidelberg Materials Aktie

172,40EUR 4,75EUR 2,83%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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20.03.2026 11:14:18

Heidelberg Materials Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg und die Sorgen um die Änderungen am europäischen Emissionshandel hielten die Aktien im überverkauften Terrain, schrieb Jon Bell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er setzte seine Ergebnisschätzungen an das untere Ende der Konzernzielspannen, hält die massiven Kursverluste aber für übertrieben. Die direkten Auswirkungen der Nahost-Situation auf die Heidelberger seien gering./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
171,65 € 		Abst. Kursziel*:
31,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
172,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,51%
Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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