LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 253 auf 241 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz schlechten Wetters und der Nahost-Unsicherheit schienen Europas Baustoffwerte mit Blick auf das Gesamtjahr in der Spur zu liegen, schrieb Tom Zhang am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT



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