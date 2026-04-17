Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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17.04.2026 10:12:59

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. In puncto Umsatz unterscheide sich ihre Prognose nur wenig von der Konsensschätzung, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) liege ihre Erwartung rund 3 Prozent unter der durchschnittlichen Marktschätzung./rob/edh/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
189,30 € 		Abst. Kursziel*:
50,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
195,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,82%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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