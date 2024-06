NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Glynis Johnson bewertete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie den derzeitigen Analystenkonsens für den Baustoffkonzern. Der Analystenschnitt sei im vergangenen Monat einen Tick gestiegen, doch er liege für das Gesamtjahr weiter knapp unter dem mittleren Bereich der neuen Unternehmens-Zielspanne./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 11:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2024 / 11:00 / ET





