NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Zementherstellers liege um 2,8 Prozent über seiner Annahme, schrieb Glynis Johnson in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Bestätigung des Ausblicks dürfte einem geringeren Einfluss der Wechselkurse geschuldet sein./rob/bek/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.