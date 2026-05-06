ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen, was angesichts einer Reihe starker Zwischenberichte aus der Branche etwas enttäuschen könnte, schrieb Julian Radlinger am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das erste Quartal habe für den Konzern aber eine relativ geringe Bedeutung./rob/gl/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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