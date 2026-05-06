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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt und die Zielsetzungen bestätigt, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzteres sei ermutigend, doch was die Zahlen betrifft, seien die Erwartungen am Markt zuletzt eher noch gestiegen nach den Berichten anderer Branchenwerte. Darin liege also ein gewisses Enttäuschungspotenzial./rob/tih/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:31 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
194,90 €
|
Abst. Kursziel*:
28,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
193,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,10%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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