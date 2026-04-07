FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie warte auf eine Umsatzstabilisierung, schrieb Nizla Naizer in der am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Geschäftszahlen des Kochboxenkonzerns./rob/ajx/ag



