HelloFresh Aktie
|3,56EUR
|-0,35EUR
|-9,01%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 6 auf 3,60 Euro eingestampft und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Marcus Diebel äußerte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin nicht überzeugt von dem Kochboxenlieferanten. Die Jahreszahlen hätten nur begrenzt positive Erkenntnisse mit sich gebracht. Infolge der Zahlen und des zunehmend vorsichtigeren Ausblicks kürzte er deutlich seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2028./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3,59 €
|
Abst. Kursziel*:
0,28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
18:41
|EQS-DD: HelloFresh SE: Edward Peter Henry Boyes, Kauf (EQS Group)
|
18:41
|EQS-DD: HelloFresh SE: Edward Peter Henry Boyes, buy (EQS Group)
|
18:38
|EQS-DD: HelloFresh SE: Edward Peter Henry Boyes, Kauf (EQS Group)
|
18:38