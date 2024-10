NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Eckdaten und angepassten Zielsetzungen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Das Umsatzwachstum im dritten Quartal entspreche in etwa den Erwartungen, doch das operative Ergebnis (Aebitda) liege deutlich darüber, schrieb Analyst Simon Baker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies reflektiere die neue Strategie des Kochboxenherstellers, mit der er sich auf weniger, aber dafür profitablere Kunden fokussiere. In deren Folge sei zwar die Umsatzzielspanne gesenkt, das untere Ende der Ergebniszielspanne aber erhöht worden./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 11:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 11:23 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.