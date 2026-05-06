HelloFresh Aktie
|4,77EUR
|0,34EUR
|7,78%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei bestätigt worden, was im Vorfeld der Zahlen auch seine primäre Annahme gewesen sei./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4,40 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4,64 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,17%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
4,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,72%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
10:14
|AKTIE IM FOKUS: Hellofresh zeitweise zweistellig erholt (dpa-AFX)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
07:45
|Hellofresh mit Umsatz- und EBITDA-Rückgang - Ausblick bestätigt (Dow Jones)
|
06:59
|EQS-News: Q1 2026: HelloFresh SE continues shift to higher value customer base (EQS Group)
|
06:59
|EQS-News: Q1 2026: HelloFresh SE setzt Neuausrichtung auf eine hochwertigere Kundenbasis fort (EQS Group)
|
05.05.26
|Ausblick: HelloFresh verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)