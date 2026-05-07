Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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07.05.2026 12:12:43

Henkel vz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit dem organischen Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele bestätigt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
61,68 € 		Abst. Kursziel*:
15,11%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
65,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,87%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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