Henkel vz. Aktie
|65,82EUR
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|4,05%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit dem organischen Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele bestätigt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
61,68 €
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Abst. Kursziel*:
15,11%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
65,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,87%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
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KGV*:
-
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