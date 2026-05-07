ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit dem organischen Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele bestätigt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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