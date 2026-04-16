HSBC Holdings Aktie
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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
16.04.2026 07:49:15
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms gab den Anlegern in seinem am Donnerstag vorliegenden Bericht umfangreiche Daten zur Bewertung britischer und irischer Banken an die Hand. Seine Favoriten sind Metro Bank, Lloyds und AIB./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
12,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
13,39 £
|
Abst. Kursziel*:
-10,41%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
13,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,33%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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