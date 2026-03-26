HSBC Holdings Aktie

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HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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26.03.2026 07:41:25

HSBC Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der HSBC bei einem Kursziel von 1675 Pence mit "Buy" wieder aufgenommen. Die Großbank sei eine weltweit präsente Liquiditätsmaschine, schrieb Chris Hallam am Mittwochabend. Gegenüber der europäischen, asiatischen und weltweit aktiven Konkurrenz glänze sie mit ihrer einzigartigen Strategie und stabilem Wachstum./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 21:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
1 675,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,11 £ 		Abst. Kursziel*:
13 726,98%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
12,03 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13 825,84%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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