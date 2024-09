NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 12,70 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der spanische Versorger sei sehr gut aufgestellt für eine Phase steigender Stromnachfrage, schrieb Analyst Jorge Alonso Suils in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben dieser berücksichtigte er aktuelle Währungstrends und die Übernahme von Electricity North West in seinen Schätzungen. Iberdrola sei auf Kurs, um die für 2026 gesteckten Ziele zu erreichen./tih/bek



