Kering Aktie

281,05EUR -9,10EUR -3,14%
Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

11.02.2026 09:39:44

Kering Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Kering von 270 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch in ihrer Neubewertung. Zudem seien die Franzosen optimistisch für 2026. Als Kurstreiber sieht sie vor allem die Rückkehr zum Wachstum sowie die Verbesserung der Marge./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Halten
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
282,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
281,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

