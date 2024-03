HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 36,50 auf 32,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Diese hätten eindeutig einen Tiefpunkt in der Entwicklung des Spezialchemiekonzerns markiert und so den Schlusspunkt hinter das schlechteste Geschäftsjahr aller Zeiten gesetzt, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine gesenkten Umsatz- und Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2025 spiegelten einen ausgeprägteren Lagerabbau im Agrarsektor sowie ein ungünstigeres makroökonomisches Umfeld wider als ursprünglich angenommen. Nun werde auf eine Wiederbelebung der Geschäfte gewartet./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





