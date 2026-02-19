London Stock Exchange Aktie
|89,50EUR
|-0,50EUR
|-0,56%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Michael Sanderson kommentierte am Mittwochabend die umfassende Zusammenarbeit mit der Bank of America und Standard Chartered im Datenbereich. Solche Vereinbarungen lieferten neue Beweise dafür, dass die Datenbasis des Börsenbetreibers für die Kunden wertvoll ist - trotz der wahrgenommenen Bedrohung durch KI./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
89,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
78,08 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|07:24
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|90,00
|0,00%
