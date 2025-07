LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 520 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Carole Madjo rechnet in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht damit, dass das so wichtige Mode- und Lederwarengeschäft der Franzosen im zweiten Quartal weiter unter Druck gestanden hat. Der Konzernumsatz dürfte bei konstanter Währung um 5 Prozent geschrumpft sein./ag/mf



