Merck Aktie
|117,25EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 153 auf 147 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem schleppenden Jahresstart der Darmstädter, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai schrieb. Der Fokus dürfte wohl aber auf der Strategie des neuen Konzernchefs liegen, der am 1. Mai das Ruder übernimmt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy

Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
147,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
117,20 €
|
Abst. Kursziel*:
25,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
117,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,37%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Analysen zu Merck KGaA
|06:39
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
