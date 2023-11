NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Gespräch mit dem Chef der Pharmasparte, Peter Guenter, auf "Buy" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Der Fokus der Darmstädter liege zunehmend auf dem US-Markt mit einigen Transaktionen etwa im Bereich Onkologie, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Studien für das MS-Mittel Evobrutinib und das Krebsmittel Xevinapant habe sich Guenter zuversichtlich gezeigt./ajx/edh



