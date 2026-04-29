Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Pharma- und Technologiekonzerns liege seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren mehr als 5 Prozent über dem Konsens, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich minimal darunter. Mit Blick auf das Jahr sei er etwas vorsichtiger als Merck selbst./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
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Unternehmen:
Merck KGaA
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130,00 €
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
111,60 €
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Abst. Kursziel*:
16,49%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
110,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
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KGV*:
-
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