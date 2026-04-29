Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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29.04.2026 07:33:12

Merck Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Pharma- und Technologiekonzerns liege seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren mehr als 5 Prozent über dem Konsens, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich minimal darunter. Mit Blick auf das Jahr sei er etwas vorsichtiger als Merck selbst./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
111,60 € 		Abst. Kursziel*:
16,49%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
110,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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