LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Pharma- und Technologiekonzerns liege seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren mehr als 5 Prozent über dem Konsens, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich minimal darunter. Mit Blick auf das Jahr sei er etwas vorsichtiger als Merck selbst./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT



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