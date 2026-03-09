Merck Aktie
|107,40EUR
|-2,80EUR
|-2,54%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
09.03.2026 07:59:31
Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das laufende Jahr werde das letzte Übergangsjahr für den Chemie- und Pharmakonzern sein, schrieb Charles Pitman-King am Sonntag. Für die Schätzungen gebe es nun nur noch begrenztes Abwärtspotenzial./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
108,85 €
|
Abst. Kursziel*:
19,43%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
107,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,04%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Merck KGaA
|
06.03.26
|Analyse: DZ BANK bewertet Merck-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse (finanzen.at)
|
06.03.26
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Merck-Aktie (finanzen.at)
|
05.03.26
|Merck-Aktie tiefer: Prognose für 2026 fällt verhalten aus - UBS kritisiert Prognose (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Merck-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital (finanzen.at)