Merck Aktie

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Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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29.04.2026 07:23:09

Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern dürfte am 13. Mai über ein weitgehend erwartungsgemäßes erstes Quartal berichten und den Markt mit einer Bestätigung der Jahresziele beruhigen, schrieb Richard Vosser in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:12 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
111,60 € 		Abst. Kursziel*:
34,41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
110,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,81%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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