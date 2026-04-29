Merck Aktie
|110,45EUR
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern dürfte am 13. Mai über ein weitgehend erwartungsgemäßes erstes Quartal berichten und den Markt mit einer Bestätigung der Jahresziele beruhigen, schrieb Richard Vosser in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
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Unternehmen:
Merck KGaA
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
150,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
111,60 €
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Abst. Kursziel*:
34,41%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
110,45 €
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Abst. Kursziel aktuell:
35,81%
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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