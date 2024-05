NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 290 auf 280 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Kommentare des Triebwerksbauer deuteten auf ein wahrscheinlich schwaches Ergebnis im zweiten Quartal hin, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür sei das immer noch träge Ersatzteilgeschäft. Danach könnte es aber wieder besser laufen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 01:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 01:35 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.