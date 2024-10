FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nike nach Quartalszahlen und gekappter Prognose von 83 auf 85 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Sportartikelkonzern habe schnell auf den Umsatzrückgang und die sinkende Rentabilität durch einen Wechsel an der Vorstandsspitze reagiert, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Möglichkeit, dass der neue Vorstandschef Elliott Hill die Kernwerte wieder in den Vordergrund rückt, um junge Konsumenten für Nike zu gewinnen und das Unternehmen im Sportartikelsegment wieder an die Spitze zu führen. Dieser Weg werde aber Zeit benötigen. Die nötigen Produktinnovationen dürften ebenfalls erst im Geschäftsjahr 2025/26 erste Ergebnisse zeigen./ajx/he



