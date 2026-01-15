Novo Nordisk Aktie
|49,67EUR
|-0,97EUR
|-1,91%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 295 auf 390 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Investoren seien stark auf die Daten zum Verkaufsstart der Wegovy-Abnehmpille fokussiert, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Allerdings dürften die Daten die Verkaufszahlen nicht komplett erfassen, da Novocare und Telehealth bis zum Ende des ersten Quartals nicht reflektiert würden. Genau dies seien aber die größten Vertriebskanäle für barbezahlte Verschreibungen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:07 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
390,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
49,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
378,25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
