HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anfang Februar veröffentlichten, durchwachsenen Quartals-Eckdaten des Spezialanlagenbauers beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche hätten die Anleger irritiert und zu heftigen Kursschwankungen geführt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. Die Investoren sollten den Blick aber eher auf den fast rekordhohen Auftragseingang richten als auf die enttäuschenden Umsatzziele für 2026 und 2027. Die Planung für das kommende Jahr erscheine zu konservativ./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,08 €
|
Abst. Kursziel*:
43,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,40%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
