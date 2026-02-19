LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Matthew Clements begründete steigende Gewinnschätzungen je Aktie am Mittwochnachmittag mit dem starken Margenergebnis, das der Supermarktkonzern im vierten Quartal erzielt habe. Die Wachstumsstrategie werde vom Unternehmen konsequent umgesetzt, doch aktienseitig sei die Bewertung angemessen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.