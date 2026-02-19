Ahold Delhaize Aktie

39,95EUR 0,29EUR 0,73%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

19.02.2026 07:27:05

Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Matthew Clements begründete steigende Gewinnschätzungen je Aktie am Mittwochnachmittag mit dem starken Margenergebnis, das der Supermarktkonzern im vierten Quartal erzielt habe. Die Wachstumsstrategie werde vom Unternehmen konsequent umgesetzt, doch aktienseitig sei die Bewertung angemessen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
39,57 € 		Abst. Kursziel*:
-3,97%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
39,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,88%
Analyst Name::
Matthew Clements 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

