NVIDIA Aktie
|159,60EUR
|-0,06EUR
|-0,04%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri rechnete in einem Ausblick am Mittwoch mit einem soliden Jahresviertel des Chip-Herstellers. Aus Investorensicht stünden der Auftragsbestand, die Profitabilität sowie die Fortschritte der KI-Computing-Plattform Rubin im Fokus./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 240,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 187,98
|
Abst. Kursziel*:
27,67%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 187,98
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,67%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|NVIDIA-Aktie nicht erste Wahl? Morgan Stanley setzt auf neun andere KI-Favoriten (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|159,62
|-0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07:49
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:24
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:06
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|DWS Group Buy
|UBS AG
|06:44
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:34
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|06:22
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:10
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05:59
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)