QIAGEN Aktie
|41,42EUR
|-0,07EUR
|-0,17%
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Qiagen nach Gesprächen mit dem Management in Boston mit einem Kursziel von 59 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbssorgen im Zusammenhang mit einigen Produkten des Labordienstleisters und Diagnostikspezialisten schienen mehr ein Gesprächsthema als fundamental begründet zu sein, schrieb Tycho Peterson am Mittwochabend. Derweil gehe die Suche nach einem neuen Unternehmenschef voran./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,39 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tycho Peterson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
17.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26