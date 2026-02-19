Heidelberg Materials Aktie

19.02.2026 06:12:04

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall präsentierte am Mittwochabend ihr Negativszenario für die möglichen Veränderungen im europäischen Handel von Emissionszertifikaten (ETS) und ihren Auswirkungen auf die Baustoffbranche. Dabei setzt die Expertin beispielsweise einen Preis für CO2-Emissionen von lediglich 40 Euro je Tonne an - nach 90 Euro in ihrer anderen Szenarioanalyse aus der Vorwoche. Selbst in einem solchen Negativszenario rechnet Rall mit anhaltender Preisdisziplin in der Branche. Und die Vorreiter in der Dekarbonisierung - wie Heidelberg Materials und Holcim - dürften weiterhin Kostenvorteile erzielen. Der Nachteil im Negativszenario erscheine marginal verglichen mit dem jüngsten Milliardenverlust an Marktwert bei den Heidelbergern in schierer ETS-Sorge./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 19:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

