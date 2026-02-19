RATIONAL Aktie
|738,00EUR
|4,00EUR
|0,54%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1070 auf 1080 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain verpasste seinen Schätzungen am Mittwochabend einen Feinschliff nach den jüngsten Eckdaten des Großküchenausrüsters. Die Rückkehr zum Mengenwachstum sei ermutigend. Finale Zahlen werde es als nächster Kurstreiber im März geben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 080,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
742,50 €
|
Abst. Kursziel*:
45,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
738,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,34%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
12.02.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|RATIONAL-Aktie zieht kräftig an: Umsatz auf Rekordhöhe - Gewinn mehr als erwartet gesteigert (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal (dpa-AFX)
|
05.02.26