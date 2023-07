Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV unverändert auf "Buy" belassen. Als Kursziel auf 6-Monatssicht errechnete die Expertin Elif Binici 58,9 Euro.

Sinkende Energiepreise und eine verhaltene Nachfrage im Chemiebereich dämpfen die Gewinnaussichten des Unternehmens nach Einschätzung der Baader Bank. Angepasst wurden die Gewinnerwartungen. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader Bank nun 10,1 Euro (zuvor 10,3 Euro) für 2023 sowie 7,47 Euro (nach 7,21 Euro) für 2024. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,80 Euro für 2023, sowie 2,94 Euro für 2024.

Am Donnerstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,24 Prozent bei 41,34 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

