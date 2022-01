Die Wertpapierexperten der Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Öl- und Gaskonzerns OMV in einer am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Branchenstudie zum europäischen Öl- und Gassektor von 60,00 auf 65,00 Euro angehoben. An der Anlageempfehlung "Neutral" hielt die Expertenrunde um Michelle Della Vigna fest.

Für das Geschäftsjahr 2021 verringerten sie ihre Prognose für den Gewinn pro Aktie von 8,81 Euro auf 8,78 Euro. Für die beiden Folgejahre werden dagegen nun 11,92 (vorher: 10,38) und 13,10 (10,91) Euro je Titel erwartet.

Die OMV-Aktien wurden am Montagvormittag an der Wiener Börse zuletzt mit 52,68 Euro gehandelt.

