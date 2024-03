Die Analysten der Deutschen Bank haben die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Kranherstellers Palfinger nach der Vorlage des Zahlenwerks für 2023 bestätigt. Auch das Kursziel beließ Analyst Lars Vom-Cleff unverändert bei 37,0 Euro.

Zum Vergleich: Am Montagvormittag wurde die Palfinger-Aktie an der Wiener Börse mit einem Abschlag von 1,8 Prozent bei 24 Euro gehandelt.

Beruhigend sei, dass die Ziele bis 2027 bestätigt worden seien, erklärt Vom-Cleff in der am Montag vorgelegten Studie. Gegenwind gebe es jedoch dadurch, dass rund 40 Prozent des Umsatzes in der Bauindustrie erwirtschaftet werden. Deswegen würden die kurzfristigen Aussichten vage bleiben, zumal die Akzeptanz weiterer Preiserhöhungen bei den Kunden niedrig erscheine. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwarten die Analysten daher einen Umsatzrückgang von sechs Prozent; das Ebit dürfte demnach um etwa zwölf Prozent zurückgehen.

Die Gewinnprognosen der Deutschen Bank für die Palfinger liegen bei 2,27 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 und bei 3,61 (2025) und 4,10 Euro (2026) für die beiden Folgejahre. Für 2024 und 2025 erwartet er Dividenden von 1,00 und 1,10 Euro je Aktie. Für 2026 wird eine Ausschüttung von 1,20 Euro je Aktie erwartet.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

