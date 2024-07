NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Philips vor den am 29. Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Aktie blieb zugleich auf der "Conviction Buy"-Liste der US-Investmentbank für besonders aussichtsreiche Werte. Er rechne damit, dass das Geschäft des Medizintechnikkonzerns im zweiten Jahresviertel nur leicht gewachsen sei, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das zweite Halbjahr gehe er aber weiterhin von einer Wachstumsbeschleunigung aus. Im Fokus der Investoren dürften weiterhin der Auftragseingang und das China-Geschäft bleiben./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 03:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.