Porsche vz. Aktie
|41,97EUR
|0,17EUR
|0,41%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Bei der Porsche AG und Stellantis glaubt er daran, dass die operativen Margen im ersten Quartal 2026 aufgrund vorteilhafter Mixeffekte positiv überraschen werden./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
42,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,45%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
41,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,69%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
