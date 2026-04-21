WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

21.04.2026 22:48:37

Porsche vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Bei der Porsche AG und Stellantis glaubt er daran, dass die operativen Margen im ersten Quartal 2026 aufgrund vorteilhafter Mixeffekte positiv überraschen werden./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
42,76 € 		Abst. Kursziel*:
-6,45%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
41,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,69%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

mehr Nachrichten