Porsche vz. Aktie
|41,19EUR
|0,60EUR
|1,48%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dem Automobilhersteller sei ein guter Start ins Jahr gelungen, schrieb Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Unternehmen habe die durchschnittlichen Markterwartungen leicht übertroffen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40,36 €
|
Abst. Kursziel*:
23,89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.04.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
29.04.26
|EQS-News: Porsche AG treibt strategische Neuausrichtung entschlossen voran (EQS Group)
|
29.04.26
|EQS-News: Porsche AG resolutely pushes ahead with strategic realignment (EQS Group)