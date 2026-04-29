NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dem Automobilhersteller sei ein guter Start ins Jahr gelungen, schrieb Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Unternehmen habe die durchschnittlichen Markterwartungen leicht übertroffen./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST



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