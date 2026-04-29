Porsche vz. Aktie

41,19EUR 0,60EUR 1,48%
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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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29.04.2026 20:25:27

Porsche vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen des Autoherstellers zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) auf Konzernebene liege um sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Unternehmen habe von der Modellpalette und den damit zusammenhängenden Preisen profitiert./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40,36 € 		Abst. Kursziel*:
1,59%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,46%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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