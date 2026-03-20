Porsche vz. Aktie
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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Es sei die Botschaft tiefgreifender Veränderungen übermittelt worden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Jahr 2026 habe Bestand, doch er sieht Risiken für alle Premium-Luxusautohersteller, deren Lieferfähigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgrund des Iran-Krieges beeinträchtigt sein könnte./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
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Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36,42 €
|
Abst. Kursziel*:
37,29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,70%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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