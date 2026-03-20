Porsche vz. Aktie

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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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20.03.2026 16:30:28

Porsche vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Es sei die Botschaft tiefgreifender Veränderungen übermittelt worden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Jahr 2026 habe Bestand, doch er sieht Risiken für alle Premium-Luxusautohersteller, deren Lieferfähigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgrund des Iran-Krieges beeinträchtigt sein könnte./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
36,42 € 		Abst. Kursziel*:
37,29%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,70%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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