NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Es sei die Botschaft tiefgreifender Veränderungen übermittelt worden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Jahr 2026 habe Bestand, doch er sieht Risiken für alle Premium-Luxusautohersteller, deren Lieferfähigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgrund des Iran-Krieges beeinträchtigt sein könnte./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT



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