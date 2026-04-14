FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenhersteller sollte trotz geringerer Absatzmengen einen starken Jahresauftakt verzeichnet haben, schrieb Tim Rokossa am Dienstag in seinem Ausblick. Diese Stärke dürfte auf die robuste Nachfrage nach dem Modell 911 und zunehmende Individualisierungsoptionen bei der Ausstattung zurückzuführen sein, was positive Effekte auf Preise und Produktmix mit sich bringe./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:46 / CET



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