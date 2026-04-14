Porsche vz. Aktie

43,18EUR 1,55EUR 3,72%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 13:37:34

Porsche vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenhersteller sollte trotz geringerer Absatzmengen einen starken Jahresauftakt verzeichnet haben, schrieb Tim Rokossa am Dienstag in seinem Ausblick. Diese Stärke dürfte auf die robuste Nachfrage nach dem Modell 911 und zunehmende Individualisierungsoptionen bei der Ausstattung zurückzuführen sein, was positive Effekte auf Preise und Produktmix mit sich bringe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,10 € 		Abst. Kursziel*:
4,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,21%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

mehr Nachrichten