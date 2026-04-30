ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die VW-Tochter habe die nach positiven Vorab-Aussagen gestiegenen Erwartungen mit guten Geschäftsresultaten erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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