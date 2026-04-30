Porsche vz. Aktie
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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die VW-Tochter habe die nach positiven Vorab-Aussagen gestiegenen Erwartungen mit guten Geschäftsresultaten erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Neutral
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Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
40,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
40,82 €
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Abst. Kursziel*:
-2,01%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
41,19 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-2,89%
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Analyst Name::
Patrick Hummel
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KGV*:
-
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