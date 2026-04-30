Porsche vz. Aktie

41,19EUR 0,60EUR 1,48%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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30.04.2026 11:18:41

Porsche vz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die VW-Tochter habe die nach positiven Vorab-Aussagen gestiegenen Erwartungen mit guten Geschäftsresultaten erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Neutral
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
40,82 € 		Abst. Kursziel*:
-2,01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
41,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,89%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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