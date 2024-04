NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Qiagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe die Erwartungen mit dem Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebit) weitgehend erfüllt, wogegen das Ergebnis je Aktie darüber liege, schrieb Analyst Peter Welford am Montagabend in seiner ersten Reaktion. Die Jahresziele habe Qiagen erwartungsgemäß bestätigt. An den Konsensschätzungen für diese sowie für den erstmaligen Ausblick auf das laufende Quartal sollte sich nur wenig ändern. Welford hält eine moderat positive Kursreaktion der Aktie für möglich./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 17:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2024 / 17:22 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.